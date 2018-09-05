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Минкульт за день до премьеры отказал в прокатном удостоверении фильму о «коллекции Гитлера» из похищенных музейных шедевров
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Минкульт за день до премьеры отказал в прокатном удостоверении фильму о «коллекции Гитлера» из похищенных музейных шедевров 

Newsru.com 5 сентября 2018
Фото: Newsru.com
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», рассказывающему о европейских шедеврах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой коллекцией Гитлера.
Компания «Невафильм» планировала выпустить картину 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщается в  Facebook
прокатной компании CinemaEmotion, сообщившей о печальном для прокатчиков и зрителей известии. Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель.
"Причина, очевидно, та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм «Обыкновенный фашизм» — показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники", — предположил
Facebook
гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин.
"Фильм, снятый очень талантливыми итальянскими кинематографистами в продолжение уже знаменитой «музейной серии». (…) Вот же ирония: Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре", — написал он. По его словам, в компании подождут мотивировочной части отказа и займутся «практическим кейсом по принуждению Минкульта выдать ПУ».
Режиссер фильма — Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта. В России премьера должна была пройти 6 сентября. Однако в кинозале Государственной Третьяковской галереи показ картины был запланирован на 4 сентября, таким образом куратор кинопрограмм ГТГ Максим Павлов узнал об отмене премьеры за несколько часов до мероприятия. «Государственная Третьяковская галерея сожалеет о случившемся», — написал он в  Facebook
Отметим, в январе за три дня до официальной даты премьеры Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», указав на признаки экстремизма в картине. Министр культуры Владимир Мединский тогда объяснил, что «многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».
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