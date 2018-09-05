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Art.Is.Artem 

Собака.ru 5 сентября 2018
Фото: Собака.ru
Art. Is. You. — это новый проект, посвященный исследованию современного искусства в России. Формат — короткие фильмы, снятые каждый в своем стиле. Один из участников проекта — художник из Нижнего Новгорода, известный теперь далеко за пределами родного города, Артем Филатов.
Артем Филатов — создатель многих локальных городских выставок, фестивалей и мастерских для художников. На его счету несколько грантов и премий. В фильме Art.Is.Artem можно увидеть произведения Артема прошлых лет: раннюю живопись, городские инсталляции, а так же работы, которые находятся в процессе создания или существуют только на уровне общих идей и концепций.
Цель проекта — показать различные формы современного искусства через личность художников и окружающий мир, который их вдохновляет. Художники — люди пришедшие в искусство разными путями, своим примером доказывают, что каждый может стать творцом.
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Фото: Архив пресс-служб
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