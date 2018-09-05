«Властелин колец»: правда о создании трилогии

«Властелин колец»: Маккартни хотел сыграть Фродо

Пожалуй, существуют только две фантастические франшизы, которые оставили после себя большое культурное наследие и армию поклонников: «Звездные войны» и «Властелин колец».

Но до «Звездных войн» космическую фантастику уже снимали. И хоть этот жанр своей популярности сегодня во многом обязан детищу Лукаса, все же одна из самых известных картин о космосе появилась почти десятью годами ранее с подачи Стенли Кубрика

С «Властелином колец» дело обстоит иначе. Эта трилогия не просто сделала популярным жанр фэнтези, фактически обозначив его присутствие в кино, но и создала новую армию толкиенистов, чьи ряды существенно оскудели спустя полвека после выхода книги. И даже ставший в дальнейшем популярным « Гарри Поттер » не вызвал резонанса, сопоставимого с трилогией Питера Джексона . И если вы так же являетесь поклонником знаменитого мира Средиземья, то предлагаем вам взглянуть на его изнанку и узнать о некоторых деталях его создания.

1. В трилогии могли появиться несколько известных актеров

2. Сцена сражения Арагорна с Сауроном была вырезана

Помните ближе к финалу заключительной части трилогии во время битвы у стен Мордора Арагорн сражается против пещерного тролля. На самом деле по изначальному замыслу вместо этого тролля должен был быть сам Саурон, из-за которого и начался весь сыр-бор. При этом, Джексон успел даже отснять сцену с их дракой, но потом, посовещавшись с другими сценаристами, было принято решение от этой сцены отказаться. Дело в том, что Саурон в физическом обличье появляется в трилогии лишь раз, а именно в прологе первой части, когда он и теряет свое злосчастное кольцо. В оставшееся время мы видим Саурона лишь в образе незримого зла, которое наблюдает за всем происходящим через огненное око на башне. Решив, что данная интерпретация главного злодея является более масштабной, авторы решили ничего не менять, так и не показав Саурона до самого конца фильма.

3. Накладки на стопы и уши хоббитов менялись ежедневно

Одним из элементов безусловно насыщенного грима персонажей «Властелина колец» являются уши и стопы хоббитов. Перед каждой сценой с их участием им приходилась надевать на себя накладки, имитирующие эти части тела. Но в следствии того, что их невозможно было снять, сохранив форму в первозданном виде, для каждого случая подбирался новый комплект накладок. В результате для съемок фильма было создано 1600 комплектов стоп и ушей.

4. «Битлз» намеревались экранизировать «Властелин колец»

Знаменитая рок-н-рольная четверка хотела адаптировать книгу своего соотечественника задолго до того, как это сделал Питер Джексон. Проект не состоялся по двум одинаково веским причинам. Во-первых, эту идею не одобрил Джон Р. Р. Толкиен, а во-вторых, режиссер Стенли Кубрик отверг предложение «битлов» о постановке. Учитывая то, насколько крутой получилась версия Джексона, наверное, стоит порадоваться за провал «Битлз». Тем более, что исполнить главные роли должны были сами участники группы. Джон Леннон планировал сыграть Голлума, Джордж Харрисон — Гендальфа, Пол Маккартни — Фродо, а Ринго Старр должен был стать Сэмом.

5. Продюсеры хотели сделать «Властелин колец» одним фильмом

Одно из первых противостояний Питера Джексона со студийными боссами заключалось в споре о хронометраже фильма. Продюсеры видели экранизацию в виде одного фильма, тогда как Джексон был с этим не согласен. Под давлением руководства он уже был готов уместить сюжет в две части. Но после обсуждения проекта с Бобом Шаем (одним из руководителей New Line Cinema) они оба пришли к выводу, что необходимо снимать три фильма в соответствии с количеством основных глав книги. Кстати, идея выпускать в прокат по одной части каждый год принадлежит именно Джексону, который посчитал это верным маркетинговым ходом. И не прогадал, поскольку в совокупности трилогия собрала в прокате около 3 млрд долларов.

6. Чтобы кольцо не прыгало при падении, использовался магнитный пол

Когда Бильбо кидает кольцо на пол, то следовало ожидать, что оно тут же подскачет вверх, как и полагается по всем законам физики. Вместо этого кольцо прижалось к полу словно огромный блок железа. Тем самым режиссер хотел подчеркнуть тяжесть кольца, вызванную его магической силой. Но чтобы добиться такого послушания от ювелирного изделия, съемочной группе пришлось подкладывать под пол огромный магнит большой мощности.

7. Шон Коннери должен был сыграть Гендальфа

Первый Джеймс Бонд мирового кино мог стать помимо этого знаменитым волшебником. По крайней мере с таким предложением к нему обратились создатели «Властелина колец». Но исполнить роль Серого мага актеру помешал его сильный британский акцент, который неуместно выделял бы Гендальфа среди других персонажей. Причем продюсеры так сильно хотели видеть Шона Коннери во «Властелине колец», что предложили ему гонорар в размере 10 млн долларов и 15% кассовых сборов картины. В результате того факта, что трилогия собрала в прокате около 3 млрд долларов, представляем, сколько попыток совершил Коннери, чтобы укусить свой локоть.

8. Чтобы завершить одну из сцен, понадобился целый год