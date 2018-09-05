В столице Монголии открылись Дни китайских фильмов для любителей кино

Улан-Батор, 5 сентября / Синьхуа / — Во вторник в столице Монголии открылись Дни китайских фильмов для любителей кино.

Первым фильмом, представленным для презентации стал «Последний магнат».

В программу показов китайского кино входят следующие фильмы: «В поисках мистера Совершенство», «Русалка», «Пекинская история любви», «Давай поженимся», «Охота на монстров», «Прощай, мистер неудачник» и «Мастер».

Во время церемонии открытия Дней китайского кино в Улан-Баторе заместитель директора киногруппы китайского Автономного района Внутренняя Монголия выразил надежду на то, что эти китайские фильмы помогут монголам лучше понять китайскую историю и культуру и повседневную жизнь людей.

По словам организаторов, любители кино в монгольской столице на этой неделе смогут бесплатно насладиться многими популярными китайскими фильмами.

Даннное мероприятие является частью культурной и туристической программы под названием Feel China, в которой представлен китайский Автономный район Внутренняя Монголия. —0—