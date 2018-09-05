Ещё
В столице Монголии открылись Дни китайских фильмов для любителей кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В столице Монголии открылись Дни китайских фильмов для любителей кино 

ИА Синьхуа + ещё 1 5 сентября 2018
Улан-Батор, 5 сентября /Синьхуа/ — Во вторник в столице Монголии открылись Дни китайских фильмов для любителей кино.
Первым фильмом, представленным для презентации стал «Последний магнат».
В программу показов китайского кино входят следующие фильмы: «В поисках мистера Совершенство», «Русалка», «Пекинская история любви», «Давай поженимся», «Охота на монстров», «Прощай, мистер неудачник» и «Мастер».
Во время церемонии открытия Дней китайского кино в Улан-Баторе заместитель директора киногруппы китайского Автономного района Внутренняя Монголия выразил надежду на то, что эти китайские фильмы помогут монголам лучше понять китайскую историю и культуру и повседневную жизнь людей.
По словам организаторов, любители кино в монгольской столице на этой неделе смогут бесплатно насладиться многими популярными китайскими фильмами.
Даннное мероприятие является частью культурной и туристической программы под названием Feel China, в которой представлен китайский Автономный район Внутренняя Монголия. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай и Гана снимут фильм о помощи Китая в борьбе с Эболой в Африке На Венецианском кинофестивале презентован первый документальный фильм о "Поясе и пути" - "Общая судьба" Индийский фильм "Брат Баджранги" выйдет на экраны во внутренних районах Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение