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Мэттью Макконахи присоединился к потенциальным фаворитам «Оскара» с новым фильмом «Белый парень Рик»
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Мэттью Макконахи присоединился к потенциальным фаворитам «Оскара» с новым фильмом «Белый парень Рик» 

Попкорн News 5 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Одновременно с Венецианским кинофестивалем за океаном, в Штатах, проходил фестиваль в Теллурайде, одним из гостей которого стал Мэттью Макконахи. В Теллурайде Мэттью представил свой новый фильм «Белый парень Рик», который, судя по первым отзывам критиков, вполне может обеспечить Макконахи еще одну номинацию на «Оскар».
Фаворитом «Оскара» Мэттью становился 4 года назад — в 2014 год получил премию как лучший актер за «Далласский клуб покупателей». На этот раз критики отмечают, что актерская игра Мэттью вполне достойна номинации на «Оскар» — правда, уже в категории «лучший актер второго плана».
Фильм «Белый парень Рик» снят в любимом Киноакадемией жанре драмы, основанной на реальных событиях. В основу ленты легла история жизни Ричарда Верша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.
Мэттью в Теллурайде:
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