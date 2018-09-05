Мэттью Макконахи присоединился к потенциальным фаворитам «Оскара» с новым фильмом «Белый парень Рик»

Одновременно с Венецианским кинофестивалем за океаном, в Штатах, проходил фестиваль в Теллурайде, одним из гостей которого стал Мэттью Макконахи. В Теллурайде Мэттью представил свой новый фильм «Белый парень Рик», который, судя по первым отзывам критиков, вполне может обеспечить Макконахи еще одну номинацию на «Оскар».

Фаворитом «Оскара» Мэттью становился 4 года назад — в 2014 год получил премию как лучший актер за «Далласский клуб покупателей». На этот раз критики отмечают, что актерская игра Мэттью вполне достойна номинации на «Оскар» — правда, уже в категории «лучший актер второго плана».

Фильм «Белый парень Рик» снят в любимом Киноакадемией жанре драмы, основанной на реальных событиях. В основу ленты легла история жизни Ричарда Верша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.

Мэттью в Теллурайде:

попкорнnews