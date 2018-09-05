5 красивейших фильмов об осени, которые нужно посмотреть

Осенние улицы Нью-Йорка, ноябрьские канадские пейзажи с красными кленами и, конечно, любовь. BeautyHack рассказывает, какие фильмы нужно обязательно посмотреть в сентябре. Запасайтесь попкорном (кстати, без добавок не вреден для фигуры)!

Последний сентябрь

Фильм вышел в прокат в 1999. Он был снят по роману Элизабет Боуэн. Это классическое британское кино «не для всех» с прекрасной актерской игрой и привкусом ностальгии о мятежном духе свободы начала XX века.

Действие разворачивается в Ирландии. В роскошной усадьбе Ричарда и Миры Нейлор, проданной за долги, зарождается красивейшая любовная история. Их племянница — леди из высшего света — испытывает чувства к простому солдату. Казалось бы, между людьми из разных миров не может быть ничего общего. Но любовь ломает барьеры — для нее нет стереотипов. Красивейшие наряды, балы и настоящие чувства — фильм для ценителей.

Дом у озера

Сандра Баллок. Если вы прекратили верить в чудеса, этот фильм обязателен к просмотру! В главных ролях — Киану Ривз

Героиня фильма — врач Кейт Форстер — решает переехать в Чикаго из своего красивейшего дома у озера со стеклянными стенами. Уходя, она оставляет в почтовом ящике письмо будущему владельцу. И, о чудо, оно доходит до адресата — попадает в руки архитектора Алекса Уайлтера. Молодые люди начинают переписываться. На этом фильм мог бы закончиться, если бы не одно «но»: оказывается, они живут в разное время. Между ними не километры, а два года, 24 месяца или 730 дней. Спойлер: счастливому концу — быть. Так что меланхоликам не противопоказан.

Воображаемая любовь

Это второй фильм канадского режиссера Ксавье Долана , который стал самой обсуждаемой картиной 2010 года. В основе сюжета — совсем нетипичный любовный треугольник. Молодой парень нетрадиционной сексуальной ориентации и его давняя подруга Мари знакомятся с красавцем Николя. И оба в него влюбляются (доставайте платки). Троица весело, по-дружески проводит время. Но идиллия нарушается, когда Мари и Франсис по очереди признаются Николя в любви. Чем закончились любимые сериалы читайте тут.

Кроме небанального сюжета фильма, вы будете наслаждаться буйством осенних красок, невероятной музыкой и атмосферными кадрами — он создан, чтобы им любоваться.

Осень в Нью-Йорке

Осень в Нью-Йорке особенная: это время шерстяных свитеров, терпковатого американо и кашемировых пальто цвета «кэмэл». Жители «большого яблока» медленно прогуливаются по аллеям, устланными шуршащими листьями, читают стихи, переворачивая пожелтевшие страницы томиков, доставшихся в наследство от бабушки, и мечтают о сокровенном. Во время одной из таких прогулок по Центральному парку и состоялось знакомство успешного редактора, ловеласа и циника Уилла Кейна ( Ричард Гир ), и 22-летней Шарлотты ( Вайнона Райдер ). Несмотря на разницу в возрасте и мировоззрении, между ними возникают серьезные чувства. Уилл и Шарлотта готовы сутками проводить время вместе — кажется, так выглядят настоящие чувства. Ситуацию омрачает лишь одно: девушка смертельно больна и не хочет делать операцию.

Несмотря на номинацию в «Золотой малине», зрители полюбили фильм режиссера Джоан Чэнь — каждый год у него появляются новые фанаты и поклонники.

Легкое поведение

Легкий фильм с тонким юмором и блестящей актерской игрой Джессики Бил, Бена Барнса Колина Ферта (о актрисах, сыгравших известных женщин, смотрите здесь). Тот самый случай, когда можно пересматривать картину и каждый раз находить для себя что-то новое.

Молодой англичанин аристократического происхождения женится на прекраснейшей американке — вдове, намного старше его. Выходя замуж за «лучшего мужчину на свете», Ларита даже в страшном сне не могла представить, что ее ждет при знакомстве с семьей супруга — в чопорном английском доме ей придется выдержать сватку со свекровью (да-да, это повод для шуток не только в русских анекдотах). Наряды в стиле «Великий Гэтсби», идеальные красные помады и конные прогулки — приятного просмотра!