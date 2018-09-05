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Актер Дэниел Крэйг снимется в новом фильме от режиссера «Звездных войн»
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Актер Дэниел Крэйг снимется в новом фильме от режиссера «Звездных войн» 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Картина будет снята в жанре детектива.
Актер Дэниел Крэйг, известный своей главной ролью в фильмах о Джеймсе Бонде, сыграет в фильме Knives Out. Режиссер и сценарист будущей кинокартины — Райан Джонсон — постановщик восьмого эпизода «Звездных войн».
О новом фильме известно лишь то, что это будет современный детектив с поисками убийцы и традиционной для этого жанра загадкой.
Также Джонсон признался в своей фанатской любви к английской писательнице Агате Кристи и сообщил о том, что около десяти лет обдумывал сценарий своего проекта в стиле классических детективов.
Работа над фильмом начнется уже в ноябре, пока Крэйг еще не приступил к съемкам нового фильма про Джеймса Бонда, сообщает Deadline.
Ранее сообщалось о том, что в сериале «Ведьмак» от телеканала «Netflix» главную роль сыграет Генри Кавилл, известный по роли Супермена из комиксов DC (далее…).
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