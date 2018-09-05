Дэниел Крейг сыграет у режиссера «Звездных войн»

Дэниел Крэйг не стал сидеть без дела после того, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде с ним в главной роли потерял режиссера, и исполнит главную роль в детективе «Ножи наголо» (Knives Out), передает The Hollywood Reporter

Режиссером и сценаристом картины стал Райан Джонсон — режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи», восьмого эпизода космической киносаги «Звездные войны».

Сюжет картины развернется вокруг загадочного убийства, которое будет расследовать герой Крейга — детектив. Съемки стартуют в ноябре.