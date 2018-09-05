Дэниел Крейг сыграет у режиссера «Звездных войн» 

Дэниел Крэйг не стал сидеть без дела после того, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде с ним в главной роли потерял режиссера, и исполнит главную роль в детективе «Ножи наголо» (Knives Out), передает The Hollywood Reporter.
Режиссером и сценаристом картины стал Райан Джонсон — режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи», восьмого эпизода космической киносаги «Звездные войны».
Сюжет картины развернется вокруг загадочного убийства, которое будет расследовать герой Крейга — детектив. Съемки стартуют в ноябре.
Дэниел Крейг приступил к новому проекту, когда стало известно, что из режиссерского кресла «бондианы» уволился Дэнни Бойл и производство новой картины о суперагенте Джеймсе Бонде приостановилось.