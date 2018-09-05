Министерство культуры запретило прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

На странице компании CinemaMotionв Facebook появилось сообщение о том, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения для музейного шоу «Похищенные сокровища Европы». Картина посвящена произведениям искусства, признанным в нацистской Германии недостойными и требующими поругания и забвения. В публикации также отметили, что причин отказа озвучено не было, однако их должны обозначить в течение двухнедельного срока. Старт проката картины был запланирован уже 6 сентября в честь 73-й годовщины завершения Второй Мировой войны.

На личном аккаунте Мария Безенкова, начальника отдела кинопроката компании «Невафильм», также опубликовала пост: «Мы всего лишь хотели показать, какие произведения искусства благодаря победе в войне остались достоянием мира. Но мы не сможем. Весь мир посмотрел „Похищенные сокровища Европы“ на аншлагах, а у нас запретили».