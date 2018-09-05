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Мини-фестиваль «Эхо Выборга» пройдет в кинотеатре «5 звезд на Новокузнецкой» в Москве
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Мини-фестиваль «Эхо Выборга» пройдет в кинотеатре «5 звезд на Новокузнецкой» в Москве 

Ivyborg.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Ivyborg.ru
Мероприятие посвящено XXVI Фестивалю российского кино «ОКНО В ЕВРОПУ», который проходил в августе этого года в Выборге.
С 10 по 16 сентября 2018 года в кинотеатре «5 звезд на Новокузнецкой» будет проходить мини-фестиваль «Эхо Выборга». На фестивале пройдут показы фильмов, ставших лауреатами XXVI Фестиваля российского кино «ОКНО В ЕВРОПУ».
Перед зрителями картины представят продюсеры, режиссеры, актеры и другие члены съемочных групп. После показов планируется обсуждение фильмов, авторы ответят на вопросы зрителей.
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