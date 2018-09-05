«Крепкий орешек» поменял название 

Шестая часть популярнейшей франшизы «Крепкий орешек» ожидалась в прокате с названием «Крепкий орешек: Год первый», однако продюсер Лоренцо Ди Бонавентура в своем последнем интервью заявил, что концепция немного поменялась и теперь стоит ожидать картину с измененным названием — «МакКлейн».
В своем разговоре с британским Empire Ди Бонавентура опроверг слухи о том, что Брюса Уиллиса в ленте будет очень мало. Продюсер пообещал, что хоть история и будет сосредоточена на молодом МакКлейне, герою Уиллиса все равно отведут достаточное количество экранного времени. Авторы планируют показать параллельно две истории одного человека — происходящее в 1970-м и в наше время.