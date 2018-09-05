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Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука»
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Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука» 

Киноафиша 5 сентября 2018
Фото: Киноафиша
По слухам, к ним также присоединится Гвинет Пэлтроу в роли Пэппер Потс. До сих пор исполнители ролей Ника Фьюри и Марии Хилл не подтверждали свое участие в продолжении приключений юного Питера Паркера, к роли которого вернется Том Холланд.
Джон Фавро
В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» главный герой отправляется вместе с классов в поездку в столицу Англии, где с ним будут происходить новые и порой опасные приключения. Сообщается также, что к своим ролям в ленте вернутся Зендая Коулман и ее «отец» Майкл Китон.
Премьер картины Джона Уоттса намечена на июль 2019.
Злата Петрова
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