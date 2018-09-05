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Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»
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Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы» 

Rambler News Service + ещё 1 5 сентября 2018
Кинокомпания Невафильм получила прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», сообщил RNS глава компании Олег Березин.
«Мы получили сегодня прокатное удостоверение на Похищенные сокровища Европы», — сообщил RNS Березин. Он отметил, что если кинотеатры не успели убрать фильм из сетки расписания, картина поступит в прокат, как и планировалось, 6 сентября.
Ранее Березин сообщал о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение на фильм. В самом министерстве тогда сообщили, что не отказывали картине в выдаче прокатного удостоверения, но взяли дополнительное время на проверку соответствия картины российскому законодательству, запрещающую пропаганду нацисткой символики.
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