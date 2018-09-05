Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы» 

Кинокомпания Невафильм получила прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», сообщил RNS глава компании Олег Березин.
«Мы получили сегодня прокатное удостоверение на Похищенные сокровища Европы», — сообщил RNS Березин. Он отметил, что если кинотеатры не успели убрать фильм из сетки расписания, картина поступит в прокат, как и планировалось, 6 сентября.
Ранее Березин сообщал о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение на фильм. В самом министерстве тогда сообщили, что не отказывали картине в выдаче прокатного удостоверения, но взяли дополнительное время на проверку соответствия картины российскому законодательству, запрещающую пропаганду нацисткой символики.