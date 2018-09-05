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Минкульт опроверг сообщение о запрете на прокат фильма о нацистах
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Минкульт опроверг сообщение о запрете на прокат фильма о нацистах 

Говорит Москва + ещё 1 5 сентября 2018
Как передаёт РИА Новости, выпуск картины «Похищенные сокровища Евроопы» был приурочен к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.
В Facebook прокатной компании CinemaEmotion сообщается, что министерство культуры пока не представило причин отказа в прокате, но обещает сделать это в ближайшие две недели.
Пресс-служба Минкульта утверждает, что ведомство не запрещало прокат, а взяло время для дополнительной экспертизы. Как пояснила директор департамента кинематографии Ольга Любимова, в фильме присутствует свастика, а в нашей стране запрещена публичная демонстрация нацисткой символики. По словам чиновницы, прокатчик был уведомлён, что Минкульту потребуется дополнительное время на экспертизу.
«Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник «Невафильм» сегодня придёт в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм», — пообещала Любимова.
Российская премьера «Похищенных сокровищ Европы» была назначена на завтра.
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