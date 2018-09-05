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Ретроспектива фильмов о Расуле Гамзатове пройдет в Историческом парке
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Ретроспектива фильмов о Расуле Гамзатове пройдет в Историческом парке 

Mirmol.ru + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: Mirmol.ru
Ретроспектива фильмов о Расуле Гамзатове пройдет в Историческом паркеПоказ фильмов о народном поэте Дагестана пройдет в Историческом парке «Россия — моя история» 7-9 сентября.
Руководитель музея Азнаур Аджиев подчеркнул, что данный кинопоказ посвящен 95-летнему юбилею великого поэта.
В ходе мероприятия зрителям представят фильмы «В горах мое сердце», «Гамзат Цадаса», «Достояние республики» и т.д. Также фильмы будут представлены телеканалами РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан».
Напоминаем, что по всей России 8 сентября отмечают 95-летний юбилей Расула Гамзатова.
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