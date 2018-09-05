Эмма Стоун и Рэйчел Вайс с новом трейлер фильма «Фаворитка»

Рэйчел Вайс, Премьера фильма «Фаворитка» состоялась на днях в рамках Венецианского кинофестиваля, и критики остались в восторге от антуража и юмора новой работы Йоргоса Лантимоса («Лобстер»). В фильме снялись Эмма Стоун Николас Холт и многие другие.

Сюжет фильма погружает зрителей в атмосферу Англии 18-го века, в эпоху правления последней королевы из династии Стюартов Анны, вступившей на престол в неспокойное для страны время. Молодая королева имеет серьёзные проблемы со здоровьем и на фоне этого весьма скверный характер, поэтому фактически всеми делами королевства управляет её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая так же ухаживает за хворающей подругой. В дворцовые интриги врывается кузина Сары, Эбигейл, которая работает служанкой при дворе. Однако ситуация в стране на фоне войны с французами обострена настолько, что Сара посвящает кузину в политические дела, а та в свою очередь видит в этом шанс добиться высокого положения при дворе и повысить свой социальный статус, заняв место своей кузины Сары. И пока весь остальной двор ведёт праздный образ жизни, охотясь на уток, молодые женщины плетут интриги, которые могу коренным образом отразиться на положении страны в целом.

Премьера фильма назначена на 31 января 2019.

Злата Петрова