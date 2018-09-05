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Эмма Стоун и Рэйчел Вайс с новом трейлер фильма «Фаворитка»
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Эмма Стоун и Рэйчел Вайс с новом трейлер фильма «Фаворитка» 

Киноафиша + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Киноафиша
Премьера фильма «Фаворитка» состоялась на днях в рамках Венецианского кинофестиваля, и критики остались в восторге от антуража и юмора новой работы Йоргоса Лантимоса («Лобстер»). В фильме снялись Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт и многие другие.
Сюжет фильма погружает зрителей в атмосферу Англии 18-го века, в эпоху правления последней королевы из династии Стюартов Анны, вступившей на престол в неспокойное для страны время. Молодая королева имеет серьёзные проблемы со здоровьем и на фоне этого весьма скверный характер, поэтому фактически всеми делами королевства управляет её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая так же ухаживает за хворающей подругой. В дворцовые интриги врывается кузина Сары, Эбигейл, которая работает служанкой при дворе. Однако ситуация в стране на фоне войны с французами обострена настолько, что Сара посвящает кузину в политические дела, а та в свою очередь видит в этом шанс добиться высокого положения при дворе и повысить свой социальный статус, заняв место своей кузины Сары. И пока весь остальной двор ведёт праздный образ жизни, охотясь на уток, молодые женщины плетут интриги, которые могу коренным образом отразиться на положении страны в целом.
Премьера фильма назначена на 31 января 2019.
Злата Петрова
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