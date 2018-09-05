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Фильм «Странники терпенья» покорил Монреаль
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Фильм «Странники терпенья» покорил Монреаль 

Вечерняя Москва 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Вчера, 4 сентября, в Монреале завершился 42-й Международный кинофестиваль. Можно сказать, что для нашего кино он завершился триумфально.
Не зря мы с вами держали кулаки за наши фильмы! Две картины на этом старейшем кинофоруме отметили высокими наградами.
Якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова, до этого покоривший Московский кинофест, взял спецприз за художественный вклад.
Ну а фильм, за который мы болели всей душой и премьера которого состоялась тоже в Монреале, «Странники терпенья», снятый Владимиром Алениковым, был отмечен в номинации «Лучшая женская роль», а кроме того, по просьбе организаторов стал «сюрпрайз-фильмом», закрывающим кинофестиваль.
Психологический триллер Аленикова, в котором также блистательно сыграли Константин Лавроненко и Александр Рапопорт, рассказывает историю о неких «муках творчества». Однажды талантливый фотограф-одиночка делает своей пленницей глухонемую девушку, не подозревая даже, насколько сильный у нее характер и как изменят жизнь их обоих несколько дней, проведенных вместе.
Продюсера фильма Вадима Горяинова нам удалось поздравить первыми.
— Я в Монреаль поехать не смог, но постоянно был на связи с режиссером. Майя Сопа, сыгравшая в нашей ленте глухонемую, просто потрясена — она же совсем юная актриса, а тут такой приз! Мы очень довольны. Ведь для тех, кто понимает, ясно: стать фильмом закрытия фестиваля — это еще один приз! Со слов Аленикова могу сказать, что президент фестиваля Серж Лозик произнес в адрес фильма настоящий панегирик и сказал, что именно такие ленты его друг, великий Годар, называет настоящим кино.
Редакция от всей души поздравляет съемочную группу.
Ждем премьеры! «Странники терпенья» вскоре будут представлены на кинофестивале «Амурская осень».
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