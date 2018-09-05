Марк Уолберг и Роуз Бирн на первом кадре комедии «Семья по-быстрому»

Главные герои — супружеская пара (Уолберг и Бирн), которая решает почувствовать себя полноценной семьей и усыновить ребенка. Они уверены, что прекрасно справятся с новыми обязанностями, но все меняется, когда в их дом въезжают трое неуправляемых детей. Теперь им предстоит научиться проявлять настоящую родительскую заботу и любовь даже тогда, когда на это нет сил.

Также в картине сыграли Изабелла Монер, Октавия Спенсер и Ив Харлоу

Российская премьера «Семьи по-быстрому» состоится 14 февраля.

Добавим, что для Марк Уолберг уже в третий раз получает главную роль в фильмах Шона Андерса. До этого актер снимался у режиссера в двух частях комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».

Елизавета Бережная