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Марк Уолберг и Роуз Бирн на первом кадре комедии «Семья по-быстрому»
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Марк Уолберг и Роуз Бирн на первом кадре комедии «Семья по-быстрому» 

Киноафиша 5 сентября 2018
Фото: Киноафиша
Режиссер «Несносных боссов 2» и «Папа-досвидос» Шон Андерс недавно завершил съемки своего нового фильма «Семья по-быстрому». А сегодня Марк Уолберг и Роуз Бирн появились на первом кадре трогательной комедии.
Главные герои — супружеская пара (Уолберг и Бирн), которая решает почувствовать себя полноценной семьей и усыновить ребенка. Они уверены, что прекрасно справятся с новыми обязанностями, но все меняется, когда в их дом въезжают трое неуправляемых детей. Теперь им предстоит научиться проявлять настоящую родительскую заботу и любовь даже тогда, когда на это нет сил.
Также в картине сыграли Изабелла Монер, Октавия Спенсер и Ив Харлоу.
Российская премьера «Семьи по-быстрому» состоится 14 февраля.
Добавим, что для Марк Уолберг уже в третий раз получает главную роль в фильмах Шона Андерса. До этого актер снимался у режиссера в двух частях комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».
Елизавета Бережная
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