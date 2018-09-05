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Министерство культуры: «Похищенные сокровища Европы» получат прокатное удостоверение
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Министерство культуры: «Похищенные сокровища Европы» получат прокатное удостоверение 

Daily Storm + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Daily Storm
Директор департамента кинематографии Ольга Любимова опровергла запрет на прокат фильма о культурных ценностях в нацистской Германии «Похищенные сокровища Европы». Сотрудники компании «Невафильм» могут прийти в департамент кинематографии прямо сегодня за прокатным удостоверением, рассказала Любимова. Она выразила надежду, что благодаря шумихе в СМИ фильм посмотрят больше людей.
По словам Любимовой, проблема изначально возникла потому, что в фильме есть изображение свастики, а российский закон запрещает публичную демонстрацию нацистской символики. Сотрудник департамента кинематографии предупредил прокатчика, что потребуется дополнительное время на экспертизу, иначе свастику придется либо «замазывать», либо убирать кадры, где она присутствует.
Любимова сообщила, что сейчас, получив экспертное заключение от нормативно-правового департамента и еще раз сверившись с законом, департамент принял решение выдать «прокатку». «Если сотрудник „Невафильм“ сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм. Поэтому причина вот таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий министерства культуры для меня остается абсолютной загадкой», — сказала Любимова.
Ранее представители компании «Невафильм» сообщили в соцсети Facebook, что Минкульт отказал документальному фильму в выдаче прокатного удостоверения без объяснения причин. Прокатчику пришлось отменить премьеру в Третьяковской галерее, назначенную на вторник, 4 сентября. Из-за этого компания понесла существенные убытки, так как потратила серьезные деньги на локализацию фильма и рекламу, а кинотеатры уже начали продавать билеты.
Начальник кинопрокатного отдела компании «Невафильм» Мария Безенкова в разговоре со «Штормом» выразила недоумение в связи с тем, что министерство отказывает в прокате «антифашистскому фильму», который сравнила с «Герникой» Алена Рене и «Обыкновенным фашизмом» Михаила Ромма.
«Похищенные сокровища Европы» — документальный фильм о том, как в Третьем рейхе одновременно шельмовалось авангардное искусство и превозносилось классическое. Из оккупированных стран нацисты вывезли огромное количество произведений искусства.
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