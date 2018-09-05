Тизер 8 сезона «Американской истории ужасов»

Осталась всего неделя до премьеры нового сезона хоррор-антологии «Американской истории ужасов», и как раз подоспел первый тизер-трейлер.

В восьмом сезоне мы встретимся с героями «Дома-убийцы» и «Шабаша». Все они окажутся в мире, пережившем апокалипсис. Как гласит слоган в трейлере: «Они вернулись, чтобы отомстить».

Заинтригованы? Тогда смотрите «Американскую историю ужасов: Апокалипсис» с 12 сентября.