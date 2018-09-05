32 самых красивых фильма за всю историю кино

Фильмы бывают разными: простыми и эмоционально сложными, драматичными и веселыми, малобюджетными и со всеми лучшими актерами Голливуда сразу, хорошими и плохими, в конце концов. Найти во всем этом киномногообразии что-то подходящее текущему настроению чаще сложно, чем легко. Сегодня предлагаем вам список, который, надеемся, облегчит муки выбора. Мы собрали три десятка самых красивых фильмов за всю историю кинематографа. В подборку попали разные картины, но все они без исключения доставят вам максимальное эстетическое удовольствие.

"Мария Антуанетта" 2005 год "Великий Гэтсби" 2013 год "Весна, лето, осень, зима…и снова весна" 2003 год "Джентельмены предпочитают блондинок" 1953 год "Выживут только любовники" 2013 год "Жизнь Пи" 2012 год "Древо жизни" 2010 год "Большой всплеск" 2013 год "Иллюзия любви" 2006 год "Амадей" 1984 год "Крупная рыба" 2004 год "Молодость" 2015 год "На последнем дыхании" 1960 год "Леопард" 1962 год "Меланхолия" 2011 год "Карнавальная ночь" 1956 год "Одинокий мужчина" 2009 год "Колено Клер" 1970 год "Пена дней" 2013 год "Птицы" 1963 год "Отель «Гранд Будапешт»

"Танцовщица" 2016 год "Презрение" 1963 год "Сладкая жизнь" 1959 год "Синий бархат" 1986 год "Унесенные ветром" 1939 год "Фотоувеличение" 1966 год "Это всего лишь конец света" 2013 год "Ускользающая красота" 1995 год "Фанни и Александр" 1982 год "Светская жизнь" 2016 год.