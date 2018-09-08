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Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо
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Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо 

РИА Новости + ещё 6 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости. Американец Уиллем Дефо стал лучшим актёром Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», передаёт корреспондент РИА Новости.
Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.
Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину «Баллада Бастера Скраггса», спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм «Соловей», премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.
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