Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо

ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости . Американец Уиллем Дефо стал лучшим актёром Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», передаёт корреспондент РИА Новости.

Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.