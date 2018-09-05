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Уиллем Дефо стал Ван Гогом в первом трейлере «На пороге вечности»
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Уиллем Дефо стал Ван Гогом в первом трейлере «На пороге вечности» 

Газета.Ru + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Уиллем Дефо перевоплотился в художника Винсента Ван Гога в первом трейлере картины Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», опубликованном на YouTube.
"Я не могу заниматься ничем другим, а поверь мне, я пробовал", — говорит в ролике Дефо герою Мадса Миккельсена, имея в виду живопись.
Премьера фильма состоялась ранее на Венецианском кинофестивале. В картине также сыграли Оскар Айзек, Эмманюэль Сенье и другие. В центре сюжета — последние дни жизни легендарного художника, страдавшего от ментального расстройства и застрелившегося в 1890 году.
Название картины — цитата названия одной из картин Ван Гога, на которой нарисован скорбящий старик, уронивший голову в ладони.
Премьера фильма «Ван Гог. На пороге вечности» в широком прокате состоится 16 ноября.
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