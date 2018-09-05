Уиллем Дефо стал Ван Гогом в первом трейлере «На пороге вечности»

"Я не могу заниматься ничем другим, а поверь мне, я пробовал", — говорит в ролике Дефо герою Мадса Миккельсена , имея в виду живопись.

Премьера фильма состоялась ранее на Венецианском кинофестивале. В картине также сыграли Оскар Айзек , Эмманюэль Сенье и другие. В центре сюжета — последние дни жизни легендарного художника, страдавшего от ментального расстройства и застрелившегося в 1890 году.

Название картины — цитата названия одной из картин Ван Гога, на которой нарисован скорбящий старик, уронивший голову в ладони.

Премьера фильма «Ван Гог. На пороге вечности» в широком прокате состоится 16 ноября.