Краснодарцы увидят новинки итальянского проката

Дни итальянского кино пройдут в столице Кубани в четвертый раз. С 11 по 16 сентября в Краснодаре уже в четвертый раз пройдут Дни итальянского кино.

Зрителям представят лучшие картины российско-итальянского кинофестиваля «RIFF». Среди новинок итальянского проката — экранизация одноименного бестселлера Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления», сборник короткометражных фильмов Римского экспериментального киноцентра «Маленькое кино», итальянский фильм года «Неделимые», картина «Мария и Рим».

А откроет фестиваль романтическая комедия Сальваторе Аллокка «В дорогу с тарантеллой».

Все кинокартины будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами. 11 и 16 сентября, в дни открытия и закрытия фестиваля, вход в кинозалы свободный, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

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