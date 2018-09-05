Ещё
Краснодарцы увидят новинки итальянского проката
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Краснодарцы увидят новинки итальянского проката 

Краснодарские известия 5 сентября 2018
Дни итальянского кино пройдут в столице Кубани в четвертый раз. С 11 по 16 сентября в Краснодаре уже в четвертый раз пройдут Дни итальянского кино.
Зрителям представят лучшие картины российско-итальянского кинофестиваля «RIFF». Среди новинок итальянского проката — экранизация одноименного бестселлера Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления», сборник короткометражных фильмов Римского экспериментального киноцентра «Маленькое кино», итальянский фильм года «Неделимые», картина «Мария и Рим».
А откроет фестиваль романтическая комедия Сальваторе Аллокка «В дорогу с тарантеллой».
Все кинокартины будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами. 11 и 16 сентября, в дни открытия и закрытия фестиваля, вход в кинозалы свободный, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Читайте новости там, где удобно: Telegram, Twitter, Fb, Vk, Оk.
Краснодарские известия: последние новости
Шеф-редактор Краснодарского СМИ снялась в новом клипе «Ленинграда» Критики «Киношока» поделились мнением о лучших отечественных фильмах Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение