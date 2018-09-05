Ещё
Как Пырьев выбрал актеров для «Кубанских казаков»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Как Пырьев выбрал актеров для «Кубанских казаков» 

Рамблер 5 сентября 2018
Режиссёр Иван Пырьев, задумав снимать музыкальную комедию «Кубанские казаки», сразу же определился с актрисой на главную роль. Разумеется, ею стала Марина Ладынина, супруга Пырьева. А вот найти её партнёра оказалось намного сложнее. Режиссёр провёл пробы с несколькими артистами, но никто не пришёлся ему по вкусу. Тогда Марина Ладынины порекомендовала Сергей Лукьянова, актёра театра Вахтангова. Пробы с Лукьяновым тоже оказались провальными, но Марина Алексеевна настояла на ещё нескольких фотографиях, но при условии, что Лукьянов будет в костюме героя и гриме. От этих проб Пырьев пришёл в восторг и сразу же заключил договор с артистом. Сергей Владимирович был счастлив, но оказалось, что роль Гордея Ворона — это не единственная его удача. Как-то войдя в гримёрку, он увидел красивую молодую актрису и тут же влюбился. Это была Клара Лучко. Девушка, несмотря на молодость, была уже опытной, успела поработать с настоящими мэтрами: Сергеем Герасимовым, Всеволодом Пудовкиным, Александром Птушко, Александром Довженко. Но статный красавец Лукьяненко, который был на 15 лет старше, поразил Клару. После съёмок артисты поженились и были вместе до смерти Сергея Владимировича.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение