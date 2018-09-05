Как Пырьев выбрал актеров для «Кубанских казаков» 

Режиссёр Иван Пырьев, задумав снимать музыкальную комедию «Кубанские казаки», сразу же определился с актрисой на главную роль. Разумеется, ею стала Марина Ладынина, супруга Пырьева. А вот найти её партнёра оказалось намного сложнее. Режиссёр провёл пробы с несколькими артистами, но никто не пришёлся ему по вкусу. Тогда Марина Ладынины порекомендовала Сергей Лукьянова, актёра театра Вахтангова. Пробы с Лукьяновым тоже оказались провальными, но Марина Алексеевна настояла на ещё нескольких фотографиях, но при условии, что Лукьянов будет в костюме героя и гриме. От этих проб Пырьев пришёл в восторг и сразу же заключил договор с артистом. Сергей Владимирович был счастлив, но оказалось, что роль Гордея Ворона — это не единственная его удача. Как-то войдя в гримёрку, он увидел красивую молодую актрису и тут же влюбился. Это была Клара Лучко. Девушка, несмотря на молодость, была уже опытной, успела поработать с настоящими мэтрами: Сергеем Герасимовым, Всеволодом Пудовкиным, Александром Птушко, Александром Довженко. Но статный красавец Лукьяненко, который был на 15 лет старше, поразил Клару. После съёмок артисты поженились и были вместе до смерти Сергея Владимировича.