Перед просмотром сжечь: фильм о коллекции Гитлера не пустили на экраны 

Минкульт не выдал прокатное удостоверение документальной киноленте «Похищенные сокровища Европы».
Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Причины отказа станут известны в течение двух недель.
Права на показ фильма в кинотеатрах имеет компания «Невафильм». Именно ее генеральный директор Олег Березин сообщил о запрете киноленты к показу.
Рано или поздно это должно было бы случиться! — Нам не дали прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», рассказывающий о европейских шедеврах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой коллекцией Гитлера, — сообщил он на своей странице в социальной сети. — Фильм, снятый очень талантливыми итальянскими кинематографистами в продолжение уже знаменитой «музейной серии». Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению, не будет пока доступен российским кинозрителям.
Российская премьера планировалась на 4 сентября и должна была пройти в Государственой Третьяковской галерее. В кинотеатрах киноленту хотели впервые показать 6 сентября. Однако глава дистрибьюторского отдела компании «Невафильм» Мария Безенкова сообщила о том, что премьера не состоялась. В социальных сетях она объяснила, что ей лично пришлось встречать зрителей и разъяснять причины отмены.
Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Мирошниченко рассказал «ВМ», что об отмене ему ничего не известно.
— Я даже не знаю, за что могли запретить этот фильм, — сказал он. — Нас не ставили в известность, и даже в Совете по культуре это не обсуждалось. Назвать возможные причины можно было бы, только просмотрев фильм.
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Какие еще фильмы запрещали в России:
«Смерть Сталина»
Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи о последних часах самого известного лидера СССР и борьбе за власть после его смерти, мировая премьера которого состоялась 15 сентября 2017 года на кинофестивале в Торонто, в нашей стране вызвал бурные дискуссии. Критики нашли в фильме оскорбительное отношение к государственному гимну и расценили киноленту как унижающую достоинство советского человека. Фильм должен был выйти в российский прокат 25 января 2018 года, но 23 января прокатное удостоверение было отозвано.
«Борат»
Псевдодокументальная комедия с участием знаменитого комика Саши Барона Коэна была даже выдвинута на «Оскар». Но в нашей стране премьера, запланированная на ноябрь 2006 года, не состоялась из-за отзыва прокатного удостоверения. Дело в том, что, несмотря на слоган фильма, который в переводе звучит как «Приезжайте в Казахстан, он славный!», Казахстан в нем представлен крайне отсталой странной. Сама же кинолента была воспринята как унижающая некоторые национальности и религии Казахстана. С критикой выступил даже президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
«Пять дней августа»
Этот фильм подвергался критике с самого начала производства, а в России вышел только на DVD — в кинотеатрах его показывать запретили. Лента повествует о грузино-осетинском конфликте 2008 года. С момента этого события прошло всего 10 лет, и поэтому нашлось очень много тех, кто являлся свидетелем их развития. По мнению очевидцев конфликта, режиссер Ренни Харлин сильно исказил реальные факты.