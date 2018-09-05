Перед просмотром сжечь: фильм о коллекции Гитлера не пустили на экраны

Минкульт не выдал прокатное удостоверение документальной киноленте «Похищенные сокровища Европы».

Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Причины отказа станут известны в течение двух недель.

Права на показ фильма в кинотеатрах имеет компания «Невафильм». Именно ее генеральный директор Олег Березин сообщил о запрете киноленты к показу.

Рано или поздно это должно было бы случиться! — Нам не дали прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», рассказывающий о европейских шедеврах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой коллекцией Гитлера, — сообщил он на своей странице в социальной сети. — Фильм, снятый очень талантливыми итальянскими кинематографистами в продолжение уже знаменитой «музейной серии». Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению, не будет пока доступен российским кинозрителям.

Российская премьера планировалась на 4 сентября и должна была пройти в Государственой Третьяковской галерее. В кинотеатрах киноленту хотели впервые показать 6 сентября. Однако глава дистрибьюторского отдела компании «Невафильм» Мария Безенкова сообщила о том, что премьера не состоялась. В социальных сетях она объяснила, что ей лично пришлось встречать зрителей и разъяснять причины отмены.

Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Мирошниченко рассказал «ВМ», что об отмене ему ничего не известно.

— Я даже не знаю, за что могли запретить этот фильм, — сказал он. — Нас не ставили в известность, и даже в Совете по культуре это не обсуждалось. Назвать возможные причины можно было бы, только просмотрев фильм.

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