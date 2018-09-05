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Перед просмотром сжечь: фильм о коллекции Гитлера не пустили на экраны 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Минкульт не выдал прокатное удостоверение документальной киноленте «Похищенные сокровища Европы».
Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Причины отказа станут известны в течение двух недель.
Права на показ фильма в кинотеатрах имеет компания «Невафильм». Именно ее генеральный директор Олег Березин сообщил о запрете киноленты к показу.
Рано или поздно это должно было бы случиться! — Нам не дали прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», рассказывающий о европейских шедеврах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой коллекцией Гитлера, — сообщил он на своей странице в социальной сети. — Фильм, снятый очень талантливыми итальянскими кинематографистами в продолжение уже знаменитой «музейной серии». Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению, не будет пока доступен российским кинозрителям.
Российская премьера планировалась на 4 сентября и должна была пройти в Государственой Третьяковской галерее. В кинотеатрах киноленту хотели впервые показать 6 сентября. Однако глава дистрибьюторского отдела компании «Невафильм» Мария Безенкова сообщила о том, что премьера не состоялась. В социальных сетях она объяснила, что ей лично пришлось встречать зрителей и разъяснять причины отмены.
Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Мирошниченко рассказал «ВМ», что об отмене ему ничего не известно.
— Я даже не знаю, за что могли запретить этот фильм, — сказал он. — Нас не ставили в известность, и даже в Совете по культуре это не обсуждалось. Назвать возможные причины можно было бы, только просмотрев фильм.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Какие еще фильмы запрещали в России:
«Смерть Сталина»
Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи о последних часах самого известного лидера СССР и борьбе за власть после его смерти, мировая премьера которого состоялась 15 сентября 2017 года на кинофестивале в Торонто, в нашей стране вызвал бурные дискуссии. Критики нашли в фильме оскорбительное отношение к государственному гимну и расценили киноленту как унижающую достоинство советского человека. Фильм должен был выйти в российский прокат 25 января 2018 года, но 23 января прокатное удостоверение было отозвано.
«Борат»
Псевдодокументальная комедия с участием знаменитого комика Саши Барона Коэна была даже выдвинута на «Оскар». Но в нашей стране премьера, запланированная на ноябрь 2006 года, не состоялась из-за отзыва прокатного удостоверения. Дело в том, что, несмотря на слоган фильма, который в переводе звучит как «Приезжайте в Казахстан, он славный!», Казахстан в нем представлен крайне отсталой странной. Сама же кинолента была воспринята как унижающая некоторые национальности и религии Казахстана. С критикой выступил даже президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
«Пять дней августа»
Этот фильм подвергался критике с самого начала производства, а в России вышел только на DVD — в кинотеатрах его показывать запретили. Лента повествует о грузино-осетинском конфликте 2008 года. С момента этого события прошло всего 10 лет, и поэтому нашлось очень много тех, кто являлся свидетелем их развития. По мнению очевидцев конфликта, режиссер Ренни Харлин сильно исказил реальные факты.
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