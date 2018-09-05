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Новосибирский мультик получил признание на фестивале короткометражек в Великобритании
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Новосибирский мультик получил признание на фестивале короткометражек в Великобритании 

ngs.ru 5 сентября 2018
Фото: ngs.ru
Мультфильм новосибирской студии анимации «Жажа» попал в финал международного фестиваля экстракороткого фильма DepicT!, который проходит в Великобритании. Об этом НГС сообщила один из сценаристов фильма, аниматор Ирина Коротаева.
«Это фестиваль экстракороткого фильма — до полутора минут. В этом году участвовало около 60 стран и было представлено более 500 работ. В шорт-лист выбрано всего 20 работ, и наша в том числе. Мы второй раз участвуем в этом фестивале и второй раз попадаем в шорт-лист. В этом году — с работой Escape», — рассказала Ирина Коротаева. Сейчас на сайте фестиваля идёт голосование за приз зрительских симпатий.
Мультфильм Escape (с англ. «побег») рассказывает о замученной домашним бытом женщине, которая оказывается символом женской красоты и по сути — богиней любви.
В июне 2018 года Escape уже получил признание и завоевал второе место на международном конкурсе короткометражек Certamen Internacional Videominuto в Испании. Как уточнила Коротаева, за победу они получили 700 евро, которые им пока ещё не прислали.
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