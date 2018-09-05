Новосибирский мультик получил признание на фестивале короткометражек в Великобритании

Мультфильм новосибирской студии анимации «Жажа» попал в финал международного фестиваля экстракороткого фильма DepicT!, который проходит в Великобритании. Об этом НГС сообщила один из сценаристов фильма, аниматор Ирина Коротаева.

«Это фестиваль экстракороткого фильма — до полутора минут. В этом году участвовало около 60 стран и было представлено более 500 работ. В шорт-лист выбрано всего 20 работ, и наша в том числе. Мы второй раз участвуем в этом фестивале и второй раз попадаем в шорт-лист. В этом году — с работой Escape», — рассказала Ирина Коротаева. Сейчас на сайте фестиваля идёт голосование за приз зрительских симпатий.

Мультфильм Escape (с англ. «побег») рассказывает о замученной домашним бытом женщине, которая оказывается символом женской красоты и по сути — богиней любви.

В июне 2018 года Escape уже получил признание и завоевал второе место на международном конкурсе короткометражек Certamen Internacional Videominuto в Испании. Как уточнила Коротаева, за победу они получили 700 евро, которые им пока ещё не прислали.