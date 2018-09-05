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В США состоялась премьера сериала — спин-оффа «Сынов анархии»
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В США состоялась премьера сериала — спин-оффа «Сынов анархии» 

Газета.Ru + ещё 1 5 сентября 2018
На телеканале FX состоялась американская премьера сериала «Майянцы» (Mayans MC), передает TV Line.
Телесериал в жанре криминальной драмы является спин-оффом байкерской сериальной драмы «Сыны анархии». В центре сюжета — калифорнийская байкерская группировка «Майянцы», действие разворачивается через два с половиной года после финального эпизода «Сынов анархии». Главный герой — Изикиел Рейес, который хочет войти в число «майянцев» и отомстить мексиканскому наркокартелю. Его сыграл молодой актер Джей Ди Пардо.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube трейлер пятого сезона мультсериала для взрослых «Конь БоДжек».
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