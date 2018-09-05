В США состоялась премьера сериала — спин-оффа «Сынов анархии»

На телеканале FX состоялась американская премьера сериала «Майянцы» (Mayans MC), передает TV Line.

Телесериал в жанре криминальной драмы является спин-оффом байкерской сериальной драмы «Сыны анархии». В центре сюжета — калифорнийская байкерская группировка «Майянцы», действие разворачивается через два с половиной года после финального эпизода «Сынов анархии». Главный герой — Изикиел Рейес, который хочет войти в число «майянцев» и отомстить мексиканскому наркокартелю. Его сыграл молодой актер Джей Ди Пардо.