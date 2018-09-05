Новый сезон «Доктора Кто» начнётся через месяц

Продолжительное ожидание новых приключений «Доктора Кто» наконец-то подходит к концу. Канал BBC подтвердил — мировая премьера одиннадцатого сезона состоится 7 октября. При этом все серии теперь будут выходить в нетрадиционное время — вместо классического субботнего вечера в вечер воскресения.

Первая серия нового сезона называется «Девушка, которая упала на Землю».

Короткий ролик одиннадцатого сезона