Новый сезон «Доктора Кто» начнётся через месяц 

Продолжительное ожидание новых приключений «Доктора Кто» наконец-то подходит к концу. Канал BBC подтвердил — мировая премьера одиннадцатого сезона состоится 7 октября. При этом все серии теперь будут выходить в нетрадиционное время — вместо классического субботнего вечера в вечер воскресения.
В новом сезоне роль Доктора впервые в истории досталась актрисе — Джоди Уиттакер. Вместе с этим у сериала сменился шоураннер — место Стивена Моффата («Шерлок») занял создатель «Бродчёрч» Крис Чибнелл.
Первая серия нового сезона называется «Девушка, которая упала на Землю».
Короткий ролик одиннадцатого сезона