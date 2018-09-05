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Новый сезон «Доктора Кто» начнётся через месяц
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Новый сезон «Доктора Кто» начнётся через месяц 

Игромания.ру + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: Игромания.ру
Продолжительное ожидание новых приключений «Доктора Кто» наконец-то подходит к концу. Канал BBC подтвердил — мировая премьера одиннадцатого сезона состоится 7 октября. При этом все серии теперь будут выходить в нетрадиционное время — вместо классического субботнего вечера в вечер воскресения.
В новом сезоне роль Доктора впервые в истории досталась актрисе — Джоди Уиттакер. Вместе с этим у сериала сменился шоураннер — место Стивена Моффата («Шерлок») занял создатель «Бродчёрч» Крис Чибнелл.
Первая серия нового сезона называется «Девушка, которая упала на Землю».
Короткий ролик одиннадцатого сезона
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