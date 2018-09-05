Предпремьера фильма «Временные трудности» пройдет в летних кинотеатрах «Московское кино»

Москва, 5 сентября. В широкий прокат лента с Иваном Охлобыстиным в главной роли выходит 13 сентября, однако посетители нескольких открытых кинотеатров смогут бесплатно посмотреть фильм уже 7 сентября, а заодно встретиться с его создателями и актерами.

Сюжет фильма построен вокруг отношений Саши Ковалева, страдающего от врожденного заболевания, с его отцом. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности», — не уставал повторять он.

Поесть, одеться, спуститься с лестницы подъезда и подняться по ней — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.

Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности», — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

7 сентября фильм «Временные трудности» ("16+") представит в летнем кинозале в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках» Георгий Малков , продюсер фильма. Среди его работ есть такие известные ленты, как «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Дед Мороз. Битва магов», «Мамы», «Эластико» и другие. Всего Малков был продюсером около 40 работ. На встрече со зрителями он расскажет о съемках фильма «Временные трудности», после чего состоится показ ленты.

Также 7 сентября в летнем кинозале в парке «Фестивальный» ленту «Временные трудности» представят режиссер и сценарист Михаил Расходников и актриса Виктория Соловьева ("Солнечный удар", «Временные трудности»). О создании фильма режиссер Михаил Расходников расскажет зрителям и 8 сентября в кинозале на Осеннем бульваре.

Виктория Соловьева также выступит 8 сентября в парке «Радуга», а 9 сентября — в парке 60-летия Октября. 9 сентября режиссер Михаил Расходников встретится со зрителями в кинотеатре в парке им. Артема Боровика

Фильм «Временные трудности»

В рамках проекта «Московское кино» в столице с 1 августа по 9 сентября открыты 30 летних кинотеатров, где все желающие могут бесплатно посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах представителей киноиндустрии. Кинозалы работают во всех округах Москвы. Среди площадок: Измайловский парк, Парк Победы на Поклонной горе, парки «Печатники», «Усадьба Трубецких в Хамовниках» и другие. Фильмы демонстрируют пять дней в неделю со среды по воскресенье на большом светодиодном экране. Для зрителей оборудовано 200 мест на мягких пуфах. Рядом с каждым из кинотеатров открыты танцевальные площадки, фуд-корты и точки для буккроссинга.

За месяц кинотеатры под открытым небом посетили более миллиона человек. На 30 площадках для гостей прошли почти 500 мастер-классов для детей и около 800 для взрослых — по актерскому мастерству и танцам. Участие в детских мастер-классах приняли более 90 000 маленьких москвичей. Большой популярностью пользуется также зона буккроссинга от библиотек Москвы: москвичи взяли и принесли почитать более 3500 книг.

В рамках проекта «Московское кино» в летних кинотеатрах прошли лекции и мастер-классы звезд российского кино и телевидения.

Кинопоказы в залах под открытым небом идут пять раз в неделю со среды по воскресенье. Вход свободный.

Адреса открытых кинотеатров и полное расписание кинопоказов размещены на сайте kinomoscow.ru.

Проект «Московское кино» организован Департаментом культуры города Москвы, куратором кинопрограммы выступает «Москино».