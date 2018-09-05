За заслуги

Фото: Michael Buckner. Текст: Will King, Denis Merezhkovsky

«У меня были трения с одним преподавателем, и я ушел, хлопнув дверью» — так главная надежда британского кинематографа, 22-летний Харрис Дикинсон, без сожаления рассказывает о неоконченном образовании в лондонской Школе драматического искусства. Освободившееся время начинающий актер тратил не без пользы — терпеливо ходил на кастинги, не пропускал прослушиваний, а частые творческие обострения вылились в три короткометражных фильма, которые Харрис снял по собственноручно написанным рассказам. Поэтому даже по прошествии времени решение бросить университет необоснованным ему не кажется. «У меня появилась возможность с головой уйти в работу. Я трудоустроен, поэтому никакого раскаяния нет.»

Дикинсон родился и вырос в Восточном Лондоне, где от промышленных пейзажей Ист-Энда спасался в кинотеатре. Может быть, именно безрадостная реальность за окном будила в нем желание периодически представлять себя кем-то другим — сначала в фантазиях, а потом и на киноплощадке.

К профессии Харрис Дикинсон действительно относится со всем юношеским рвением и готов ради нее потрудиться. Например, получив судьбоносное для него предложение от режиссера Элизы Хиггман сыграть главную роль в провокативной драме о поисках сексуальной идентичности «Пляжные крысы», наш герой не думая избавился от своего королевско-британского английского, «украсив» его богемно-бруклинским акцентом. Нескольких недель общения со случайными попутчиками в нью-йоркском метро было достаточно. За роль потерянного Фрэнки в этом фильме Харрис получил сразу две номинации на американские кинонаграды и одну статуэтку London Fi1m Critics Circle Awards как лучший молодой актер Великобритании. Кроме языка, для роли Харрис заметно поработал и над своей фигурой, набрав мышечную массу. Поэтому, когда ему поступило следующее предложение мечты от режиссера Дэнни Бойла (сыграть богемного Жана Пола Гетти Третьего в сериале «Траст»), Дикинсон не моргнув за две недели превратился в андрогинного юношу. Помехой не стал даже тот факт, что съемки проходили в Италии — ни пасты, ни таралли, ни ризотто актер себе не смел позволить. «Я был окружен прекрасной едой и ресторанами, но пил исключительно минеральную воду. Завтракал яблоком, на обед позволял себе виноград, ужинал арбузом.» В результате 10-серийный сериал о похищении наследника легендарной династии Гетти (именно эту реальную историю из жизни клана Гетти Ридли Скотт положил в основу драмы «Все деньги мира», выпущенной в прокат за месяц до «Траста») принес молодому Харрису настоящую славу и любовь миллионов фанатов по всему миру.

«Мне очень льстит то, что и в России посмотрели наш сериал, — признается Дикинсон, добавляя с милой улыбкой, что ему пришлось серьезно потрудиться на этих съемках. К слову, проект не завершен. Как сообщают новостные ленты, уже идет работа над вторым сезоном сериала.

Но сейчас поводом для нашей встречи с Харрисом в Лондоне является не продолжение саги о Гетти, а его новая роль в антиугопии «Темные отражения» о детях будущего, выживших после эпидемии, но получивших побочные эффекты в виде сверхспособностей. Начало сценарию дали фантастические истории молодой американки Александры Бракен, разбившей повествование о 16-летней Руби на три части (что дает основание полагать: картина получит свое продолжение еще в двух лентах). Наш герой играет Лиама, одного из ее друзей: «Он становится главой группы гинейджеров, сбежавших из тюрьмы для детей с необычными способностями. Например, мой персонаж обладает телекинезом — может передвигать предметы силой мысли. Часть съемок проходила прямо в одном из торговых центров Атланты, где по сюжету герой Дикинсона дал своим необъяснимым талантам полную волю: „Это оказалось непросто! Вокруг меня летали предметы, а я был подвешен в воздухе…“ По интонации молодого и еще не научившегося лукавить актера сразу слышно, что этот опыт ему не слишком понравился. Более того, никакой сверхсилой в реальной жизни он обладать не хотел бы. „Разве только стать невероятно гибким. Чтобы, например, без труда почесать себе спину. Но когда тебе 22, вся прелесть в том, что ты можешь пробовать новое без особых последствий и потом уже решать, что нравится, а что не очень. „Самое важное сегодня для меня — быть разным на экране. Чтобы не оказаться в узкой нише, как случается со многими молодыми актерами. Моими идолами я бы назвал Кристиана Бейла и Мэггью Макконахи. Они на многое шли ради своих ролей, мне импонирует их основательный подход. Если и получать „Оскар, то за что-то вроде фильма „Далласский клуб покупателей. “

А с недавнего времени к списку любимцев Харриса присоединилась и Анджелина Джоли — с ней наш герой познакомился на съемках сиквела „Малефисенты“, где в роли принца Филлипа сменил смазливого Брентона Туэйтса. На вопрос, как идет работа, Дикинсон с молодым восторгом докладывает, что пока все нравится. Хотя в происходящее верит не всегда, ведь его гримерный вагончик находится рядом с трейлерами не только Анджелины, но и других участников кастинга вроде МишельПпфайффер, Эль Фэннинг, Джуно Темпл и много кого еще. „Компания подобралась“, — шучу я.

“Из Джоли выходит отличная злодейка?“ — интересуюсь к словую „О да, просто отменная! — смеется Харрис, — ей любые роли по плечу“.

Кроме превосходных коллег, съемки продолжения „Малефисенты“ радуют нашего героя и тем, что проходят на его родине в Англии. И несмотря на то, что работа идет практически без выходных (даже на интервью Харрис вырвался только после восьми вечера), ему хотя бы не пришлось снова переезжать на время за границу, где рядом ни друзей, ни любимой девушки. А еще по другую сторону Атлантики совершенно не понимают знаменитого британского юмора, которым однозначно наделен наш герой. „В Америке мои шутки понимают только в Нью-Йорке! А в других местах люди чаще всего просто не знают, как реагировать на мои реплики. “ Так или иначе, сегодня интерес к актеру колоссальный во всех частях света, где смотрят кино и читают журналы. А голливудская карьера ему просто прописана. Поговаривают, что к Харрису активно присматриваются и в Calvin Klein: молод, красив, энергичен — чем не новое лицо американской марки, силами Рафа Симонса недавно переродившейся? Кто-то скажет, что слава и успех нашли его слишком рано. Но о чем речь, если Дикинсон заслужил их, как никто другой?