Артисты легендарного «Назад в будущее» встретились в кафешке из фильма

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Instagram актрисы, сыгравшей возлюбленную, а впоследствии и жену главного героя саги пополнился совместным фото четверых изрядно повзрослевших, но не утративших своего обаяния артистов, а так же коротким видео, где она демонстрирует заведение, которое посетила веселая компания. Приятели заглянули в кафе, носящее имя главного злодея всех трех фильмов — Биффа Таннена, причем сам исполнитель роли Биффа предварил посиделки фразой, которую вполне мог бы произнести его герой: «Не терпится взглянуть, кто управляет этой помойкой!».

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Неудивительно, что поклонники ставшего уже классическим кино отреагировали на такое маленькое хулиганство кумиров весьма положительным образом и оставили массу теплых пожеланий и благодарностей любимым актерам.

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