Артисты легендарного «Назад в будущее» встретились в кафешке из фильма 

Четверо исполнителей главных ролей фантастической трилогии «Назад в будущее» посетили ежегодную международную кинематографическую выставку FanExpo, проводящуюся в Торонто, Канада. Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Томас Ф. Уилсон и Лиа Томпсон нередко становятся гостями подобных мероприятий, но вместе собираются не так уж часто.
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Instagram актрисы, сыгравшей возлюбленную, а впоследствии и жену главного героя саги пополнился совместным фото четверых изрядно повзрослевших, но не утративших своего обаяния артистов, а так же коротким видео, где она демонстрирует заведение, которое посетила веселая компания. Приятели заглянули в кафе, носящее имя главного злодея всех трех фильмов — Биффа Таннена, причем сам исполнитель роли Биффа предварил посиделки фразой, которую вполне мог бы произнести его герой: «Не терпится взглянуть, кто управляет этой помойкой!».
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Неудивительно, что поклонники ставшего уже классическим кино отреагировали на такое маленькое хулиганство кумиров весьма положительным образом и оставили массу теплых пожеланий и благодарностей любимым актерам.
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«Назад в будущее»Научно-фантастический фильм в трёх частях о путешествиях во времени, поставленный режиссёром Робертом Земекисом. Следует отметить, что трилогия «Назад в будущее» по сей день остается едва ли не единственной самобытной и оригинальной киновселенной, которую не затронула волна массовых перезапусков и пере-перезапусков. Создатели истории, режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл неоднократно заявляли, что их не интересует новая интерпретация и ребрендинг истории, более того, они твердо настаивали на том, что ремейка не появится до тех пор, пока они живы.