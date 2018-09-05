Фильм «Рудольфио» в рамках программы «Начало. ВГИК» увидят жители Митина

В рамках программы «Начало. ВГИК» 18 сентября в кинотеатре «Юность» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1 покажут короткометражный фильм 1969 года режиссера Динары Асановой

— Автор честного и жесткого кино о подростках начала свое изучение психологии школьников с дипломной работы по рассказу Валентина Распутина , где девятиклассница очень назойливо предлагает дружбу своему взрослому соседу по имени Рудольф. Девушка даже придумывает для них совместное имя Рудольфио и никак не хочет понять мягкие, но настойчивые просьбы Рудольфа прекратить постоянные звонки и визиты. Лишь только вмешательство мамы девушки помогает разрешить ситуацию, — рассказали о картине в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Перед показом пройдет лекция о творчестве Динары Асановой. Лектор — кинокритик и журналист Алиса Таежная.

Начало в 19.30, вход свободный. Возрастное ограничение 6+. (ср)