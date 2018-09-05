Любовь Полехина: почему звезда фильма «Дочки-матери» сбежала из Колумбии

Советские зрители заметили Любовь Полехину еще в ее дебютной картине «Дочки-матери». Детдомовская девушка Оля в исполнении начинающей актрисы никого не оставила равнодушным. Несмотря на то, что карьера Полехиной складывалась удачно, в какой-то момент артистка вдруг исчезла с отечественных экранов и не появлялась на них долгих 5 лет. Все это время она провела в Колумбии.

Из дворников в актрисы

Любовь Полехина родилась в 1952 году в селе Васильевка Курской области. С ранних лет девочка отличалась невероятным артистизмом. Она и сама знала о своих способностях, поэтому после окончания школы поехала в столицу поступать во ВГИК. К сожалению, в первый раз Любовь по конкурсу не прошла. Однако и в родные края она возвращаться не собиралась. Девушка устроилась работать дворником и начала готовиться ко второй попытке.

Через год Полехина стала студенткой заветного ВГИКа. Уже во время учебы к Любови пришла всесоюзная слава. Режиссер Сергей Герасимов пригласил ее на главную роль в мелодраме «Дочки-матери» (1974 год). Молодая актриса сыграла блестяще. Поэтому неудивительно, что едва окончив институт кинематографии, она тут же оказалась в штате киностудии имени Горького.

Гостевой брак

Еще в студенческие годы Полехина влюбилась в своего однокурсника колумбийца Марио Риберо. Марио настаивал на том, чтобы они расписались. Но Любовь долго отказывалась. Она предполагала, что, став законным супругом, Риберо, скорее всего, потребует от нее полного подчинения и увезет в родную Колумбию. Они прожили вместе довольно долго, прежде чем актриса наконец-таки согласилась стать женой Марио. Вскоре на свет появился их первенец — сын Дмитрий.

Полехина продолжала сниматься в кино, в то время как карьера ее мужа шла под откос. Риберо, будучи дипломированным режиссером, тем не менее никак не мог найти себе достойное место. Поразмыслив, он решил уехать на родину. Любовь сопровождать супруга отказалась. Когда Марио уже не было в стране, Полехина родила дочь Милену. Почти 10 лет Любовь и Марио виделись урывками. Колумбиец приезжал в Москву и снова улетал на другой континент.

Побег из Колумбии

Однажды Полехиной надоели эти редкие свидания, и она все-таки решилась вместе с детьми приехать к мужу. Она была уверена в том, что уезжает ненадолго, только погостить. Но Марио уговорил Любовь остаться. Поначалу Полехиной Колумбия очень понравилась. Супруги приобрели новую квартиру, сама актриса стала играть в сериалах и преподавать театральное мастерство. Казалось, жизнь налаживается. Однако семейная жизнь не складывалась. Риберо начал изменять жене.

Полехина поняла, что чувства угасли, и пора подавать на развод. Конечно, Марио не хотел расставаться с Любовью и детьми. Актриса же мечтала уехать из Колумбии. Тогда она пошла на хитрость. Сообщив супругу, что хочет провести отпуск в Майями, Полехина взяла детей и, получив разрешение на выезд для них от мужа, исчезла.

9 лет Любовь Тимофеевна жила в Майями. Однако артистку тянуло на родину, и в конце концов она вернулась. Сегодня Полехина продолжает сниматься в кино. Дочь Милена тоже захотела стать актрисой. Милена окончила Российский институт театрального искусства. Дмитрий выбрал карьеру оперного певца. Дети Полехиной в данный момент проживают в Мексике.

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