Снятый на телефон клип уральского режиссёра получил мировое признание

Клип режиссёра из Екатеринбурга Ивана Соснина получил престижную премию, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

«Невероятно! Недавно мы рассказывали, что наш клип Mgzavrebi — «Пообещай» попал в шортлист iPhone Film Festival, — написал по этому поводу Иван Соснин на своей странице в Facebook. — При этом клип снят на смартфон Samsung Mobile. Так вот, мы выиграли! Наш клип занял первое место! Элегантная победа Samsung в борьбе с Apple ».

Соснин с коллегами снял клип на песню «Пообещай» известной грузинской группы «Mgzavrebi» осенью 2017 года. Его характерной особенностью является то, что снят он был на смартфон. В песне поётся о двух пожилых людях, которые покинули дом престарелых и поехали к морю. На данный момент ролик, размещённый на YouTube, просмотрело 369 998 человек.

Андреа Бочелли и Отметим также, что «Mgzavrebi» («пассажиры», «странники») — грузинская группа, образованная в 2006 году в Тбилиси. За время своего существования музыканты сотрудничали с такими всемирно известными исполнителями, как Пласидо Доминго Нино Катамадзе , неоднократно приезжали с концертами в Россию, в том числе в Екатеринбург. Музыкальный стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов.

iPhone Film Festival — Международный фестиваль мобильного кино. Как сообщается на сайте фестиваля, он «создан кинематографистами для других кинематографистов. Есть тысячи талантливых авторов, желающих показать свои работы для широкой аудитории. Как правило, у них нет больших производственных ресурсов, которыми обладают кинокомпании. Для таких режиссёров был создан этот проект. Демонстрируя свой талант и креативный подход, они смогут заявить о себе миру.

По правилам организаторов, для участия в конкурсе 70% фильма должно быть снято на мобильное устройство (iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, HTC, GoPro и так далее). При этом допускается использование нескольких устройств. Исключается чрезмерная нагота и ненормативная лексика. Заявитель должен иметь письменное разрешение на использование чужих материалов.