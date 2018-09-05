Семейный телеканал теперь доступен клиентам «Интерактивного ТВ»

Три новых телеканала появились в списке услуг пользователей «Интерактивного ТВ» от Ростелекома . Называются они Star Cinema, Star Family и BOLT и круглосуточно транслируют фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории. Все телеканалы созданы компанией «Медиа Альянс».

Женщинам от 25 лет рекомендуют посмотреть телеканал Star Cinema. Там покажут фильмы и сериалы о любви, отношениях, преодолении жизненных сложностей. На Star Family — интересные ленты для всех членов семьи старше 14 лет. В программе присутствуют фильмы самых разных жанров: от исторических картин и образовательных проектов до мелодрам и триллеров. На канале «BOLT» для мужчин — многочисленные боевики, детективы, мужские сериалы.

«Интерактивное ТВ» — это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента высокого качества. Пользователям доступно более 240 телеканалов, из них 85 в формате HD. Также есть видеопрокат, в котором представлено около 4 тысяч фильмов и сериалов. Свой выбор в пользу «Интерактивного ТВ» сделали более чем 5 миллионов семей по всей России.

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