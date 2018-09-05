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Студенты ГИТРа примут участие в «Баттле киношкол»
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Студенты ГИТРа примут участие в «Баттле киношкол» 

Управа района Хорошевский города Москвы 5 сентября 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В киностудии «Амедиа» 25 сентября состоится ежегодный открытый питчинг «Баттл киношкол». В нем примут участие и студенты Института кино и телевидения (ГИТР), расположенного на Хорошевском шоссе.
— В рамках данного проекта ведущие продюсерские компании и киностудии России будут выбирать проекты с наибольшим зрительским потенциалом, — отметил представитель вуза. — В питчинге будут участвовать проекты нескольких форматов, а именно: полнометражный фильм, телесериал и проект произвольного формата (документальный фильм, короткометражный фильм, web-сериал и др.).
Оценивать и отбирать проекты будут руководители компаний — членов Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) (на сегодняшний день в нее входит 31 компания-лидер киноиндустрии).
Баттл начнется в 18.00. Киностудия «Амедиа» расположена на улице Новоостаповской, д. 5, стр. 3. (ео)
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