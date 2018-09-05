Несколько частей киноальманаха «Елки» покажут в Марьиной Роще

Комедии «Елки лохматые», «Елки» и «Елки 2» покажут в летнем кинотеатре «Москино», расположенном в парке «Фестивальный». Зрителей ждут 6 сентября.

События новогодних комедий происходят в нескольких городах России. Герои фильма в самый канун Нового года оказываются в непростых ситуациях. Киноальманах рассказывает о простых, но добрых людях нашей необъятной страны.

Фильм «Елки лохматые» начнется в 11.40, «Елки» — в 15.40, «Елки 2» — в 17.35. Напомним, кинотеатр находится по адресу: ул. Сущевский Вал, 64. Вход свободный. (ак)