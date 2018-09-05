Ещё
Несколько частей киноальманаха «Елки» покажут в Марьиной Роще
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Несколько частей киноальманаха «Елки» покажут в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 5 сентября 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Комедии «Елки лохматые», «Елки» и «Елки 2» покажут в летнем кинотеатре «Москино», расположенном в парке «Фестивальный». Зрителей ждут 6 сентября.
События новогодних комедий происходят в нескольких городах России. Герои фильма в самый канун Нового года оказываются в непростых ситуациях. Киноальманах рассказывает о простых, но добрых людях нашей необъятной страны.
Фильм «Елки лохматые» начнется в 11.40, «Елки» — в 15.40, «Елки 2» — в 17.35. Напомним, кинотеатр находится по адресу: ул. Сущевский Вал, 64. Вход свободный. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Комедию «Да здравствует Цезарь!» покажут в Московском еврейском общинном центре Концерт участника проекта «Московское долголетие» состоялся в центре соцобслуживания Марьина Роща Аллея Космонавтов станет основным центром празднования Дня Победы в СВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение