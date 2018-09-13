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Netflix будет показывать российские мультфильмы
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Netflix будет показывать российские мультфильмы 

Собака.ru + ещё 39 13 сентября 2018
Фото: Собака.ru
Крупная американская компания Netflix выкупила права на показ двух мультипликационных сериалов российской анимационной студии «Паровоз». Теперь дети из англоязычных стран смогут смотреть наших «Ми-ми-мишек» и «Лео и Тига». Аудитория телеканала насчитывает около 130 миллионов в 190 странах мира.
«Ми-ми-мишки» — это сериал о двух медвежатах: белом, по имени Тучка и буром, которого зовут Кешей, которые переживают разнообразные приключения вместе со своей подружкой Лисичкой. А «Лео и Тиг» повествуют о тигрёнке и леопарде.
Кстати, Netflix покупает не только мультики. Совсем недавно компания приобрела права на 12-серийный фильм «Хождение по мукам», снятый по роману А. Толстого.
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