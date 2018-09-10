Netflix купил права на показ российского сериала «Хождение по мукам» 

Компания Netflix купила права на показ российского сериала «Хождение по мукам», 12 эпизодов можно посмотреть на сайте видеосервиса.
Ранее в пресс-службе НТВ сообщали, что телеканал продал права на показ сериала на греческом телеканале ERT3. В компании уточнили, что ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» в более чем десяти странах.
«Хождение по мукам» — экранизация романа-эпопеи Алексея Толстого с одноименным названием, повествующем о переломных для России событиях 1914-1919 годов. Премьера 12-серийного художественного фильма состоялась на НТВ в ноябре 2017 года в дни столетия Великой Октябрьской революции.