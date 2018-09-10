Netflix купил права на сериал «Хождения по мукам» по роману Толстого 

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ сериала Константина Худякова «Хождение по мукам», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НТВ.
Сериал с Анной Чиповской и Юлией Снигирь, снятый по одноименному роману Алексея Толстого, смогут увидеть зрители во всем мире. «Netflix впервые приобрел именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью» — говорит продюсер сериала Тимур Вайнштейн.
Экранизация «Хождения по мукам», третья по счету для произведения Алексея Толстого, была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Премьера телепроекта состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. Также сериал приобрел греческий телеканал ERT3.