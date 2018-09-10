Netflix купил права на сериал «Хождения по мукам» по роману Толстого

Экранизация «Хождения по мукам», третья по счету для произведения Алексея Толстого, была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Премьера телепроекта состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. Также сериал приобрел греческий телеканал ERT3.