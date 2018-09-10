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Netflix купил права на сериал «Хождения по мукам» по роману Толстого
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Netflix купил права на сериал «Хождения по мукам» по роману Толстого 

Газета.Ru + ещё 19 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ сериала Константина Худякова «Хождение по мукам», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НТВ.
Сериал с Анной Чиповской и Юлией Снигирь, снятый по одноименному роману Алексея Толстого, смогут увидеть зрители во всем мире. «Netflix впервые приобрел именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью» — говорит продюсер сериала Тимур Вайнштейн.
Экранизация «Хождения по мукам», третья по счету для произведения Алексея Толстого, была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Премьера телепроекта состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. Также сериал приобрел греческий телеканал ERT3.
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