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Фильм о переоценке ценностей увидят зрители на Ангарской
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Фильм о переоценке ценностей увидят зрители на Ангарской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 5 сентября 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В четверг, 6 сентября, летний кинотеатр на Ангарской улице приглашает зрителей на очередной показ. Все желающие увидят картину о переоценке ценностей и поиске смысла жизни «Духless».
«Жизнь главного героя фильма, как ему кажется, устроена. У него есть все, о чем другие и не мечтают: пентхаус, дорогая машина, много денег, шумные вечеринкиНо внезапно к герою приходит осознание, что-то с его жизнью не так, и его мир рушится», — описан сюжет фильма в материале Москино.
Показ состоится в 19.40 пол адресу: улица Ангарская, дом 45. (ск)
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