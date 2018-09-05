Фильм о переоценке ценностей увидят зрители на Ангарской

В четверг, 6 сентября, летний кинотеатр на Ангарской улице приглашает зрителей на очередной показ. Все желающие увидят картину о переоценке ценностей и поиске смысла жизни «Духless».

«Жизнь главного героя фильма, как ему кажется, устроена. У него есть все, о чем другие и не мечтают: пентхаус, дорогая машина, много денег, шумные вечеринкиНо внезапно к герою приходит осознание, что-то с его жизнью не так, и его мир рушится», — описан сюжет фильма в материале Москино.

Показ состоится в 19.40 пол адресу: улица Ангарская, дом 45. (ск)