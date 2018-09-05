Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

МОСКВА, 5 сентября. / ТАСС /. Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», в котором рассказывается об изъятых властями фашистской Германии из европейских музеев и частных коллекций произведениях искусства. Об этом в среду сообщил ТАСС глава компании «Невафильм» Олег Березин

"Прокатное удостоверение получено, — сказал он. — Сейчас будем информировать об этом кинотеатры". В российский прокат фильм выйдет в четверг, 6 сентября.

В Минкультуры ТАСС также подтвердили, что «прокатное удостоверение фильму „Похищенные сокровища Европы“ выдано».

Ранее кинопрокатное подразделение компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщило, что Минкультуры «отказало в выдаче прокатного удостоверения» на картину «Похищенные сокровища Европы». В свою очередь в Минкультуры пояснили, что «никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было», ведомство попросило «время для дополнительной экспертизы» из-за наличия фашисткой символики в фильме.

О фильме

Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о запрещенных нацистским режимом произведениях модернистского искусства, которые, по мнению идеологов фашистской Германии, противоречили немецкому духу. Эти картины, среди которых работы Пикассо, Гогена, Сезанна, Ван Гога, Шагала и Кандинского, были конфискованы из частных коллекций и музеев Германии и представлены на открывшейся в 1937 году в Мюнхене выставке «дегенеративного искусства».

До начала Второй мировой войны власти устраивали в разных городах Германии передвижную выставку произведений художников-модернистов, чтобы убедить граждан в «дегенеративности» таких направлений искусства как экспрессионизм, кубизм, дадаизм, фовизм, сюрреализм, конструктивизм.

В 2012 году около 1300 полотен Пикассо, Матисса, Шагала, Клее, Бекмана, Нольде и других художников были обнаружены в квартире Корнелиуса Гурлитта — сына искусствоведа Гильдебранда Гурлитта, который был посредником немецких властей при продаже произведений искусства за границу. Гурлитт Скончался в 2014 году в возрасте 81-го года, завещав свое собрание Музею искусств в Берне.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» представляет собой путешествие по пяти выставкам в Париже, Германии и Голландии, где представлены не известные широкой публике работы художников, чьи произведения были изъяты нацистами из музейных коллекций и частных собраний.