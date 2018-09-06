Стартовала ICO-кампания для сбора средств на завершение съемок фильма «Empire V» 

Стартовала ICO-кампания фильма «Empire V» — экранизации одноименного романа Виктора Пелевина. Цель ICO Bablos — не просто привлечь дополнительные средства на финальный этап съемок и постпродакшн, но и одними из первых опробовать новую модель открытого инвестирования в кино, сообщили продюсеры.
Система WebMoney Transfer выступила техническим партнером ICO. В его рамках было выпущено 2 000 000 Bablos, в открытую продажу поступило 1 700 000 Bablos. И уже на старте продаж было продано более 100 000 Bablos. Приобрести Bablos можно за Ethereum, BitCoin и WebMoney, минимальный пакет 10 Bablos равен 0,2 ETH.
Ранее сообщалось, что проекту нехватает 235 млн руб., а также 60 млн руб. на рекламу. Картину планируется завершить к первому кварталу 2019 года, после чего на платформу будут привлекаться новые проекты для финансирования.
Ожидаемая выручка в прокате составит 1 млрд рублей. Выплата дивидендов обладателям Bablos после релиза «Empire V» в конце 2019 года будет происходить пропорционально количеству токенов. Эти выплаты составят до 40% от общей прибыли фильма (это связано с тем, что к моменту старта ICO было профинансировано уже более 60% от общего бюджета фильма) и будут продолжаться до трех лет: после кинопроката в России и в мире продолжится дистрибуция цифрового контента (онлайн кинотеатры, Apple TV, Youtube
и т. д. ), продажи DVD и показы фильма на ТВ.
«Bablos — максимально честное и ироничное название, которое только можно было придумать для криптовалюты, Для нас ICO, кроме все прочего, инструмент премаркетинга: мы заранее видим интерес к фильму со стороны будущих зрителей, ICO может показать кинопрокатчикам, что люди на самом деле хотят смотреть в кинотеатрах. ICO Bablos — прецедент для мирового кинобизнеса. Это новая бизнес-модель: создание фильма отчасти оплачивают его будущие зрители, которые затем становятся заинтересованными в коммерческом успехе картины», — говорит Виктор Гинзбург, режиссер и продюсер фильма.
«Выпуск Bablos произошел в тот момент, когда многие эксперты поспешили назвать криптовалюты «бесполезными» из-за ограниченного набора предложений для инвестиций. Но Вablos открыл инвесторам и микроинвесторам прежде недоступный для них сектор кинобизнеса, где до сих пор решения принимались узким кругом лиц. Владельцы токенов Bablos могут своей поддержкой увеличить объем промо фильма и, как следствие, расширить аудиторию кинозрителей, а затем несколько лет получать хорошие дивиденды», — отмечает продюсер Иван Засурский.