Стартовала ICO-кампания для сбора средств на завершение съемок фильма «Empire V»

Стартовала ICO-кампания фильма «Empire V» — экранизации одноименного романа Виктора Пелевина . Цель ICO Bablos — не просто привлечь дополнительные средства на финальный этап съемок и постпродакшн, но и одними из первых опробовать новую модель открытого инвестирования в кино, сообщили продюсеры.

Система WebMoney Transfer выступила техническим партнером ICO. В его рамках было выпущено 2 000 000 Bablos, в открытую продажу поступило 1 700 000 Bablos. И уже на старте продаж было продано более 100 000 Bablos. Приобрести Bablos можно за Ethereum, BitCoin и WebMoney, минимальный пакет 10 Bablos равен 0,2 ETH.

Ранее сообщалось, что проекту нехватает 235 млн руб., а также 60 млн руб. на рекламу. Картину планируется завершить к первому кварталу 2019 года, после чего на платформу будут привлекаться новые проекты для финансирования.

Ожидаемая выручка в прокате составит 1 млрд рублей. Выплата дивидендов обладателям Bablos после релиза «Empire V» в конце 2019 года будет происходить пропорционально количеству токенов. Эти выплаты составят до 40% от общей прибыли фильма (это связано с тем, что к моменту старта ICO было профинансировано уже более 60% от общего бюджета фильма) и будут продолжаться до трех лет: после кинопроката в России и в мире продолжится дистрибуция цифрового контента (онлайн кинотеатры, Apple TV, Youtube

и т. д. ), продажи DVD и показы фильма на ТВ.

«Bablos — максимально честное и ироничное название, которое только можно было придумать для криптовалюты, Для нас ICO, кроме все прочего, инструмент премаркетинга: мы заранее видим интерес к фильму со стороны будущих зрителей, ICO может показать кинопрокатчикам, что люди на самом деле хотят смотреть в кинотеатрах. ICO Bablos — прецедент для мирового кинобизнеса. Это новая бизнес-модель: создание фильма отчасти оплачивают его будущие зрители, которые затем становятся заинтересованными в коммерческом успехе картины», — говорит Виктор Гинзбург , режиссер и продюсер фильма.