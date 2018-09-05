Дэнни Бойл отказался снимать юбилейного «Бонда» 

Они назвали Райан Куглер, Кэтрин Бигелоу, Кристофера Нолана, Кристофера МакКуорри и Дэвида Финчера. Совсем неплохие кандидатуры, но, во-первых, они должны быть согласованы с Дэниэлом Крэйгом — исполнителем главной роли, а, во-вторых, решение должно быть принято в самые ближайшие дни, ибо съемки 25-го эпизода картины начинаются уже через три месяца. Наконец, согласие должен дать ещё и сценарист Джон Хадж.
Причина отказа Дэнни Бойла достоверно неизвестна. Говорят, он хотел разыграть карту «холодной войны» между Россией и Англией, ч то не устроило продюсеров фильма.
Премьера юбилейной серии приключений Джеймса Бонда намечена на октябрь 2019-го года.