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Дэнни Бойл отказался снимать юбилейного «Бонда»
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Дэнни Бойл отказался снимать юбилейного «Бонда» 

Ревизор.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Ревизор.ru
Они назвали Райан Куглер, Кэтрин Бигелоу, Кристофера Нолана, Кристофера МакКуорри и Дэвида Финчера. Совсем неплохие кандидатуры, но, во-первых, они должны быть согласованы с Дэниэлом Крэйгом — исполнителем главной роли, а, во-вторых, решение должно быть принято в самые ближайшие дни, ибо съемки 25-го эпизода картины начинаются уже через три месяца. Наконец, согласие должен дать ещё и сценарист Джон Хадж.
Причина отказа Дэнни Бойла достоверно неизвестна. Говорят, он хотел разыграть карту «холодной войны» между Россией и Англией, ч то не устроило продюсеров фильма.
Премьера юбилейной серии приключений Джеймса Бонда намечена на октябрь 2019-го года.
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