Киногид сентября 2018: 10 лучших фильмов месяца

Обозреватель РИАМО выбрала лучшие фильмы сентября, которые стоит увидеть на большом экране.

«Великий уравнитель 2»

Когда: 6 сентября

Жанр: боевик, триллер, криминал

Криминальный триллер Антуана Фукуа «Великий уравнитель 2» в прокате с 6 сентября. Это продолжение истории бывшего агента ЦРУ Роберта Маккопа (Дензел Вашингтон), который тайно вершит правосудие с помощью сестры Сьюзен (Мелисса Пламмер). Во второй части фильма агент под прикрытием работает водителем такси и помогает людям, которым не может помочь полиция. Но когда жертвой банды, с которой он борется, станет Сьюзен, герой столкнется с бывшими коллегами. Во второй части «Уравнителя» также сыграли Педро Паскаль («Нарко», «Kingsman: Золотое кольцо») и Билл Пулман («Шоссе в никуда«, «День независимости»).

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«История одного назначения»

Когда: 6 сентября

Жанр: драма

Долгожданная премьера российской драмы «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой выходит на экраны 6 сентября. В основе фильма — реальная история, в которой принимал участие великий русский писатель Лев Толстой . Это произошло в Тульской области, где располагалась усадьба Ясная Поляна. По сюжету, столичный поручик Григорий Колокольцев отправляется на службу в пехотный полк Тульской области. Он мечтает обучать солдат грамоте, заступается за полкового писаря Василия Шабунина и вступает в споры со своими командирами. Когда в полку происходит военное преступление, из-за которого Шабунину грозит расстрел, Колокольцев обращается за помощью к уже известному тогда писателю Толстому, который сделает все возможное, чтобы защитить невинного. Картина уже успела отметиться наградами — получила призы зрительских симпатий и премию за лучший сценарий на «Кинотавре-2018».

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«Я — препод»

Когда: 6 сентября

Жанр: драма, комедия

Главная героиня индийской комедийной драмы «Я — препод» Наина Матур мечтала стать учителем, но из-за редкого генетического заболевания — синдрома, при котором человек в любой момент может выкрикивать неуместные слова, — у нее это не получилось. Несмотря на это, она все-таки добивается своей цели. Теперь ей предстоит терпеть насмешки над собой.

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«Хищник»

Когда: 13 сентября

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Фантастический фильм Шейна Блэка «Хищник» в российский прокат выходит 13 сентября. Это продолжение серии фантастических фильмов студии «20th Century Fox», первым из которых был «Хищник» 1987 года. Основное действие фильма происходит в американской глубинке. Главный герой — бывший морской пехотинец — узнает о появлении на Земле злобной инопланетной расе, но ему никто не верит. Его сын аутист обладает невероятной способностью учить языки и, возможно, сможет понять пришельцев, которые теперь стали еще более опасными, чем раньше. В главной роли — Бойд Холбрук («Нарко», «Логан», «Ночной беглец»).

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«Девица»

Когда: 13 сентября

Жанр: драма, комедия, вестерн

13 сентября в прокат выходит комедийный вестерн «Девица» с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской. Главный герой — неправильный ковбой Самуэль — отправляется в путешествие со своим другом проповедником-миссионером Генри. Его цель — добраться до своей невесты Пенелопы. Но для этого придется пройти множество испытаний, к которым педант Самуэль окажется не готов. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Sundance в США, также фильм вошел в конкурсную программу «Берлинале-2018».

«Мир принадлежит тебе»

Когда: 13 сентября

Жанр: криминальная комедия

Французская криминальная комедия «Мир принадлежит тебе» с Венсаном Касселем и Изабель Аджани в прокате с 13 сентября. Это история любви и афер, в которые втянут молодой Франсуа. Он мечтает о спокойной жизни со своей девушкой, но как не поддаться искушению, когда твои родители связаны с криминалом. Фильм впервые был представлен на Каннском кинофестивале в рамках программы «Двухнедельник режиссеров».

«Багровая мята»

Когда: 13 сентября

Жанр: боевик, триллер, драма

Триллер «Багровая мята» с Дженнифер Гарнер в главной роли — один из обязательных к просмотру этой осенью. Главная героиня Райли Норт столкнулась с вопиющей несправедливостью — ее семью убили по вине участников наркокартеля. Полиция бездействует, поэтому женщина решается сама вступить в схватку с бандитами.

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«Бельканто»

Когда: 13 сентября

Жанр: триллер, драма

Драма Пола Вайца «Бельканто» с Джулианной Мур в прокате с 13 сентября. Это история о захвате заложников в доме японского магната, к которому боевики ворвались на день рождения. На празднике 490 человек, в том числе оперная певица Роксана Косс. Чтобы выжить, им предстоит целый месяц провести в оккупированном террористами особняке.

«Простая просьба»

Когда: 20 сентября

Жанр: триллер, драма, криминал

Детективная история от Пола Фига «Простая просьба» выйдет в прокат 20 сентября. В главных ролях Блейк Лавли и Анна Кендрик . Девушка блогер Стефани знакомится с загадочной Эмили через своих сыновей. Стефани хочет подружиться с новой знакомой и с удовольствием соглашается оказать ей простую услугу, после которой Эмили исчезает. Ее поиски вскроют множество интриг, секретов и лжи.

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«Тайна дома с часами»

Когда: 27 сентября

Жанр: триллер, фантастика, ужасы