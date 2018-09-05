Ещё
Оказывается они женаты! — Что утаивал Киану Ривз о своей свадьбе с Вайноной Райдер?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Оказывается они женаты! — Что утаивал Киану Ривз о своей свадьбе с Вайноной Райдер? 

Ревизор.ru 5 сентября 2018
Фото: Ревизор.ru
Только что они снялись в комедии «Как женить холостяка» — и вот! Оказывается, они тоже давным-давно уже…муж и жена. Как так?… Да очень просто. Все случилось во время съемок коппловского «Дракулы» в Румынии. Так как знаменитый режссер настаивал на максимальной аутентичности, то таниство венчания героев Вайноны и Киану в фильме совершал самый настоящий — да еще и православный — местный священник. А раз так, то по церковным законам и сами артисты тоже могут считать себя мужем и женой. Тем более, что венчание снималось в День святого Валентина.
Ревизор.ru: последние новости
Смотрим и слушаем "Человека с киноаппаратом" Мама для всех: Нонна Мордюкова Впервые на кинофестивале ARCTIC OPEN покажут короткометражные фильмы стран БРИКС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение