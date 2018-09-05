Только что они снялись в комедии «Как женить холостяка» — и вот! Оказывается, они тоже давным-давно уже…муж и жена. Как так?… Да очень просто. Все случилось во время съемок коппловского «Дракулы» в Румынии. Так как знаменитый режссер настаивал на максимальной аутентичности, то таниство венчания героев Вайноны и Киану в фильме совершал самый настоящий — да еще и православный — местный священник. А раз так, то по церковным законам и сами артисты тоже могут считать себя мужем и женой. Тем более, что венчание снималось в День святого Валентина.