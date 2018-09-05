Моника Левински рассказала о любви к Биллу Клинтону в документальном фильме

Телекомпания A&E и студия Jigsaw Productions сняли документальный сериал под рабочим названием «Импичмент Билла Клинтона», передает The Hollywood Reporter

Авторы фильма, по их словам, попытались провести собственное расследование того, что происходило между экс-президентом США Биллом Клинтоном и практиканткой Белого дома Моникой Левински 20 лет назад. В фильм вошли ранее неопубликованные видеозаписи Клинтона и Левински, с которой у экс-главы государства была приведшая к попытке импичмента связь.

В частности, в сериал вошло интервью с Моникой Левински, в котором она откровенно говорит о предательстве подруги, записавшей разговоры с ней на диктофон, любви к Биллу Клинтону, с которым она встречалась при содействии его секретарши, и роковом вечере, когда она надела ставшее печально знаменитым синее платье, на котором впоследствии нашли следы семенной жидкости Клинтона.

Премьера сериала состоится 18 ноября на A&E.

Ранее стало известно, что Моника Левински покинула пресс-конференцию, на которой ее спросили, ждет ли она извинений от бывшего президента США.