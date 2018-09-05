Ещё
Объявлена дата релиза фильма «Человек на Луне»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Объявлена дата релиза фильма «Человек на Луне» 

Журнал ОК! 5 сентября 2018
Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.
Роль Нила Армстронга в фильме «Человек на Луне» исполнил Райан Гослинг, уже работавший с режиссером Дэмьеном Шазеллом на проекте «Ла-Ла Ленд», который в прошлом году оказался в шаге от победы на «Оскаре». Новая работа Шазелла тоже обещает быть масштабной.
Премьера фильма, открывшего Венецианский кинофестиваль (он сейчас в разгаре), в России состоится одновременно с мировой премьерой — 11 октября. Кроме того, в российском прокате он будет доступен для просмотра в формате IMAX.
Кроме Райана Гослинга в картине снялись Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл Чандлер.
Журнал ОК!: последние новости
Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Воспоминания о былом: 7 фильмов с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи «Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение