Объявлена дата релиза фильма «Человек на Луне»

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Роль Нила Армстронга в фильме «Человек на Луне» исполнил Райан Гослинг , уже работавший с режиссером Дэмьеном Шазеллом на проекте «Ла-Ла Ленд», который в прошлом году оказался в шаге от победы на «Оскаре». Новая работа Шазелла тоже обещает быть масштабной.

Премьера фильма, открывшего Венецианский кинофестиваль (он сейчас в разгаре), в России состоится одновременно с мировой премьерой — 11 октября. Кроме того, в российском прокате он будет доступен для просмотра в формате IMAX.