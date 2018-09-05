На Украине за счет бюджета снимут фильм «Тарас Шевченко: Первый самурай»

Кабинет министров Украины утвердил перечень из 69 патриотических фильмов, для производства и распространения которых будут выделены средства из бюджета.

Правительство решило, что в список должны войти 30 игровых, 30 неигровых и девять анимационных фильмов, сообщает «Интерфакс-Украина» . Среди фильмов, которые выбрали украинские власти, оказались картины « Тарас Шевченко : Первый самурай», «Князь Владимир», «Киборги», «Код предков», «Рейнджер», «Сковорода» и другие.

На поддержку фильмов из госбюджета выделят 500 млн гривен (17,6 млн долларов).

Ранее СМИ сообщали, что общий бюджет фильма «Тарас Шевченко: Первый самурай» составляет 24,5 млн гривен, создатели попросили из бюджета 19,6 млн гривен.

В конце августа министерство культуры Украины сообщило, что фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» выдвинут на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».